הפורץ הסדרתי לרשת הפארם הגדולה | פרסום ראשון

פרסום ראשון: דר רחוב בן 25 נעצר בחשד שביצע סדרת פריצות וגניבות מסניפי רשת סופר-פארם. לפי המשטרה, מדובר ברצף אירועים שהחל בחודש מאי ונמשך עד לאחרונה - לעיתים אף פעמיים ביום מאותו סניף. בסך הכול מיוחסות לו 17 גניבות שונות.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשישה ימים נוספים, וציינה כי ברשותה תיעוד מצולם המזהה אותו. למרות רצף האירועים, בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. לבקשת המשטרה, עוכב ביצוע ההחלטה עד מחר, על מנת לאפשר הגשת ערר.