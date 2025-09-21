ביצע מעשה מגונה בקטינה באוטובוס: אישום נגד בן 31 מנתניה

מומלצים -

כתב אישום הוגש נגד יוסף מסלה, בן 31 מנתניה, בגין מעשה מגונה שביצע בקטינה כבת 16 במהלך נסיעה באוטובוס בירושלים, כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, המתלוננת עלתה יחד עם חברותיה לאוטובוס בקו 74 בירושלים. בשל הצפיפות, נעמדה המתלוננת בקדמת האוטובוס, והנאשם נעמד מאחוריה. במהלך הנסיעה נצמד הנאשם לישבנה של המתלוננת וביצע בה מעשה מיני בניגוד לרצונה, על אף ניסיונותיה להתרחק ממנו בשל הצפיפות.

בהמשך, כאשר עברה המתלוננת למקום אחר באוטובוס, עקב אחריה הנאשם, המשיך במעשיו והגיע לפורקן מיני, כתוצאה ממנו הוכתמה חצאיתה של המתלוננת.