פרסום ראשון: חשד להצתה על רקע לאומני של בית כנסת ברמלה

פרסום ראשון: השב"כ והמשטרה חוקרים חשד להצתה על רקע לאומני של בית כנסת ברמלה שבוצעה בזמן אזעקות שהופעלו בעיר במהלך מטח לאזור המרכז לפנות בוקר (ראשון), כך פורסם הערב לראשונה במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש.

לאחר שגג בית הכנסת עלה באש במהלך המטח למרכז הלילה, כוחות ההצלה סברו תחילה כי מדובר בנזק שנגרם כתוצאה משברי יירוט מהמטח, אך ככל שחלפו השעות התחזק החשד שהגורם לשריפה הוא הצתה מכוונת. לאחר בדיקה מעמיקה יותר התברר שהרקע להצתה הוא לאומני.

על פי החשד, ההצתה בוצעה בחסות האעזקה שפעלה באותה העת בשל המטח ששוגר לאזור המרכז לפנות בוקר. החקירה מתנהלת על ידי מחוז מרכז במשטרה, ובשל הרקע למעשה גם השב"כ מעורב בתמונה.

לפי שעה, לא נעצרו חשודים במעשה. המקרה הזה מצטרף לשורה של מקרים דומים בערים מעורבות בימים האחרונים, כאשר במחוז מרכז של המשטרה נחקרים כעת חמישה מקרים כאלו.

נציין כי ספרי התורה בבית הכנסת לא ניזוקו והם חולצו מהזירה, אך נזק כבד מאוד נגרם למבנה בית הכנסת. ציבור המתפללים של בית הכנסת קיימו היום תפילה באוהל סמוך.