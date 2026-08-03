פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד אליעזר משולמסון, בן 62 מירושלים. כתב האישום מייחס למשולמסון ביצוע עבירות מין בשלושה קטינים כבני 12.

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על פי כתב האישום, הנאשם נהג לשהות בקרבת ילדי השכונה, לשוחח עמם, לשחק עמם ולחלק להם ממתקים בבית כנסת בשכונת מאה שערים. משולמסון ניצל את האמון והקרבה שרכש בקרב הקטינים וביצע בהם מעשים מגונים במספר רב של הזדמנויות במהלך תפילות ושיעורים, תוך שנקט אמצעים להסתרת מעשיו. בנוסף, מצוין בכתב האישום כי אחד ממעשי העבירה בוצע במהלך נסיעה לאומן.

למשולמסון מיוחסות עבירות של מעשים מגונים בקטין בנסיבות אינוס וניסיון למעשה מגונה בקטין בנסיבות אינוס, אשר בוצעו שלא בהסכמת הקטינים. במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.