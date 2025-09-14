חשיפה: עיתונאית זומנה ללהב 433 כדי להפליל עיתונאי אחר שפרסם הקלטה מביכה | אבישי גרינצייג

היא זומנה על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין למשרדי היחידה - ונדרשה להשיב מה מקור ההקלטות שהביכו את המשטרה • בכיר בארגון מאשר: לחצנו עליה במטרה להפלילו, בדקנו מצלמות אבטחה כדי לברר את מקור ההדלפה