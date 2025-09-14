חשיפה: עיתונאית זומנה ללהב 433 כדי להפליל עיתונאי אחר שפרסם הקלטה מביכה | אבישי גרינצייג
היא זומנה על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין למשרדי היחידה - ונדרשה להשיב מה מקור ההקלטות שהביכו את המשטרה • בכיר בארגון מאשר: לחצנו עליה במטרה להפלילו, בדקנו מצלמות אבטחה כדי לברר את מקור ההדלפה
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
חשיפת i24NEWS: בניגוד לכללי ההגנה על זכויות העיתונאים, המשטרה הפעילה עיתונאית כדי להפליל עיתונאי, כך מפרסם הערב (ראשון) לראשונה פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. כאמור, במסגרת הפעילות, עיתונאית זומנה ללהב 433 כדי להפליל עיתונאי אחר שפרסם הקלטה מביכה.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות