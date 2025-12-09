גופה אותרה באזור בית גוברין, נבדק חשד לרצח

התקבל דיווח על אדם שאותר בבור בשטח, צוותים הוזנקו וחילצו אותו, ללא רוח חיים, תוך שימוש באמצעים יעודיים ובשיתוף חובשים ואנשי מז"פ • באזור נמצא אתמול רכב שרוף השייך לנעדר תושב ירושלים

רכב שרוף, של נעדר תושב ירושלים, שאותר באזור בו אותרה הגופה, היום
גופה אותרה היום (שלישי) בבור עמוק בשטח פתוח באזור בית גוברין. נבדק חשד לרצח והגופה תשלח לבדיקה במכון לרפואה משפטית. באזור בו נמצאה הגופה נמצא אתמול רכב שרוף השייך לנעדר, תושב ירושלים, שחיפושים נרחבים אחריו התנהלו ביממה האחרונה לאחר שנותק הקשר עמו והחשש לשלומו התגבר.

מוקדם יותר כבאות והצלה מסרה כי צוותיה מתחנות מחוז דרום וירושלים, בסיוע יחידות החילוץ המחוזיות, חילצו אדם שזהוהה בתחתית בור בשטח מיוער, כשהוא ללא הכרה. לאחר קבלת הדיווח הכוחות הוזנקו ופעלו בזירה, תוך שימוש באמצעים יעודיים לחילוץ.

במהלך הפעילות, הורדו לבור שני מחלצים המשמשים כחובשים, לצד אנשי מז"פ. בסיום, הועלו כלל הכוחות שהורדו אל הבור יחד עם האדם, כאשר הוא ללא רוח חיים.

חילוץ הגופה מבור באזור בית גוברין כבאות והצלה

