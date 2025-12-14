אבישי גרינצייג חושף: האמירה המטרידה של הבכיר במשטרה – מי חושש מהאזנות?
ראש אח"מ ניצב בלט התבטא במספר הזדמנויות בטלפון כי הוא צריך לצאת מהרכב מחשש כי הכפופים לו התקינו לו האזנה • ההתבטאות נאמרה סביב מינויו לתפקידו הנוכחי • הוא בחר בתגובה שלא להכחיש: "רכילות חסרת בסיס"
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, התבטא במספר הזדמנויות בטלפון לאנשים ששוחחו עימו כי הוא צריך לצאת מהרכב מחשש כי הכפופים לו התקינו לו האזנה - כך פרסם לראשונה הערב (ראשון) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית. הדברים נאמרו סביב מינויו לתפקידו הנוכחי.
ניצב בלט בחר שלא להכחיש את ההתבטאות כשלעצמה, ומסר בתגובה: "מדובר ברכילות חסרת בסיס, ראש אח"מ לעולם לא חשד במי מכפופיו".
