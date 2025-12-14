אבישי גרינצייג חושף: האמירה המטרידה של הבכיר במשטרה – מי חושש מהאזנות?

ראש אח"מ ניצב בלט התבטא במספר הזדמנויות בטלפון כי הוא צריך לצאת מהרכב מחשש כי הכפופים לו התקינו לו האזנה • ההתבטאות נאמרה סביב מינויו לתפקידו הנוכחי • הוא בחר בתגובה שלא להכחיש: "רכילות חסרת בסיס"