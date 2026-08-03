מעצר על חם: המרדף המשטרתי בעיר הצפונית - שמנע חיסול

הדרמה ברחובות באקה אל-גרביה נראתה כמו סצנה מסרט אקשן: אופנוען ללא קסדה או לוחית רישוי פתח במנוסה פראית. השוטרים זיהו את האיום והמרדף התלקח בשניות, כשהחשוד דוחק את הכלי לקצה בניסיון נואש להיעלם מהרדאר ולחמוק מהחוק, תוך סיכון ממשי של עוברי האורח התמימים שנקרו בדרכו.

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המרדף גלש מהרחובות הצפופים אל השטח הפתוח, שם נסגר עליו המעגל. על גופו של הרוכב נחשפו אקדח טעון וסמים. במשטרה מעריכים כי מדובר בסיכול של "חיסול על גלגלים" במסגרת סכסוך דמים בין ארגוני פשיעה. המעצר המהיר ומציאת הנשק מנעו, ככל הנראה, עוד כותרת טרגית בעיתוני הבוקר.

במקביל, נעצר חשוד בירי לעבר בית מגורים בעקבות סכסוך משפחות. הגשת כתבי האישום המהירה היא אומנם הישג משטרתי במלחמה בנשק הבלתי חוקי, אך היא בעיקר ממחישה את הקלות הבלתי נסבלת שבה סכסוכים מקומיים הופכים לזירות קרב רועשות בלב שכונות מגורים מאוכלסות.

הפעם זה נגמר ללא נפגעים, אך ברחובות יודעים שהשקט הוא רק הפוגה זמנית. בעוד המשטרה מבטיחה להחריף את המאבק, המציאות בשטח נותרת נפיצה. המרדף בבאקה הוא תזכורת בוערת לכך שהמלחמה על הביטחון האישי רחוקה מסיום, ושהכדור הבא כבר עלול להיות קטלני בהרבה.