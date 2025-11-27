אישום חמור: תושב הצפון חשוד שדרך נשק מעל בנו התינוק

אירוע מזעזע בצפון: תושב עראבה חשוד שהשאיל נשק מחברו, התרברב ודרך אותו מעל בנו התינוק. בנוסף יצא לשטח וביצע אימון ירי. הבוקר (חמישי) הוגשו נגד השניים, בני 25 ו-26, כתבי אישום.

בתאריך 27 באוקטובר, 2025, פשטו כוחות משטרה על מתחם בעיר הצפונית, עצרו את השניים ובחיפוש שבוצע ברכב בו ישב אחד מהם איתרו תיק ובו אקדח מסוג FN ותחמושת.

דוברות המשטרה

במהלך החקירה ובמטרה לאסוף ראיות הקושרות את הנאשם לנשק, הגיעו החוקרים לסרטונים בהם נצפה אחד הנאשמים אוחז בנשק מעל ראשו של בנו התינוק תוך שהוא מדבר עם בנו ובהמשך דורך את הנשק מעל ראשו. בתיעוד אחר, נראה אותו נאשם מבצע ירי בשטח פתוח תוך שהוא מצלם את עצמו.

עם התקדמות החקירה, גילו החוקרים כי האדם הנוסף שנעצר ביום תפיסת הנשק היה בעצם מי שהשאיל אותו לנאשם וכי ביום המעצר נפגשו השניים במטרה להחזיר את הנשק "לבעליו".

לפני מספר ימים, עם סיום שלב החקירה, הוגשו נגד השניים כאמור כתבי אישום בבית משפט המחוזי בחיפה על ידי פרקליטות מחוז חיפה, לצד בקשה למעצרם עד תום הליכים ובקשה לחילוט שני רכבים בהם הובילו הנאשמים את הנשק.