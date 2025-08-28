בחשד שתקף את ילדיו בעלי צרכים מיוחד: נעצר תושב ירושלים

מומלצים -

גבר בשנות ה-30 לחייו נעצר אמש (רביעי) בחשד שתקף באלימות קשה את ילדיו, בני 6 ו-8 עם צרכים מיוחדים. בין היתר השתמש בנעל וחגורה ואף חנק את בנו. כתוצאה מאלימות זו נגרמו להם חבלות בגופם.

האב, תושב מחנה הפליטים שועפט בירושלים, נעצר בתום חקירה שהתנהלה במשטרה בשבועות האחרונים. מפרטי המקרה עלה כי נהג כלפי ילדיו באלימות לאורך זמן. הוא יובא בהמשך היום לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו.

מהמשטרה נמסר: "נפעל בנחישות כלפי עבירות אלימות באשר הן, בפרט במקרים שזאת נעשית כלפי חסרי ישע ובכלל זה כלפי ילדים, תחקור מקרים אלו במקצועיות וברגישות במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם חשודים אלו".