למרות תנאי מעצרו: נאשם מרכזי בפיצוץ הדרבי - הגיע למשחק

נאשם מרכזי בפרשת "אדום בוהק" נעצר אמש (רביעי) לאחר שהפר את תנאי מעצר הבית והאיזוק האלקטרוני, והגיע לאזור אצטדיון בלומפילד בזמן משחק הדרבי. המעצר בוצע במסגרת פעילות משותפת של ימ"ר תל אביב ויחידת מעוז של שב"ס, כחלק מההיערכות המשטרתית למשחק.

לפי החשד, הנאשם, תושב תל אביב, יצא מביתו בניגוד לתנאים שהוטלו עליו ונצפה סמוך לאצטדיון. בלשי יחידת מעוז, האחראית על הפיקוח האלקטרוני עצרו אותו במקום. היום הוא יובא לדיון בבית משפט השלום.

במשטרה ובשב"ס מדגישים כי מדובר בחלק ממאמץ מתמשך למניעת הפרות והבטחת ביטחון הציבור, במיוחד באירועים המוניים.

כזכור, כתב אישום הוגש נגד 24 אוהדי "אולטרס" הפועל תל אביב בתיק "אדום בוהק" של המשטרה, שנפתח לאחר פיצוץ הדרבי באיצטדיון בלומפילד;, בשל השלכת אבוקות ופציעת אוהדים ושוטרים.

האוהדים מואשמים בהחזקת נשק בצוותא, שימוש פחזני באש בצוותא, קשירת קשר לפשע והכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט בצוותא.