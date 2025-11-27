גנב אשראי מרכבים - ויצא למסע קניות: אישום נגד תושב עראבה

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד תושב עראבה בן 28, בגין פריצות לרכבים וגניבת תכולתם, לרבות כרטיסי האשראי של הקורבנות. מחומר החקירה עולה כי הנאשם הגיע למקום מצויד בכלי פריצה, ואף באחד המקרים מבקש מחברו להסיע אותו למקום מאחר ויש שם "פרנסה טובה".

החקירה החלה לאחר דיווח שהתקבל אודות פריצה לרכב סמוך לנחל צלמון. שם, עלה כי הנאשם הגיע למקום בו מתקיים מסיק זיתים ואליו מגיעים משפחות באמצעות רכביהם. אז, הגיע תושב עראבה, ניפץ את השמשה וגנב את החפצים וכרטיסי האשראי - והוסיף לעשות ויצא למסע קניות על חשבונם של הקורבנות.

הנאשם השתמש בכרטיסי האשראי ורכש לעצמו, תוך שחובש מסכה ומשקפי שמש, כרטיסי הגרלות רבים בשווי מאות שקלים, חפיסות סיגריות ועוד. במקרה נוסף של התכתבות שביצע, ביקש שיגיעו לאסוף אותו ממקום בו אין מצלמות והוסיף ומסר כי יש הרבה רכבים באזור. "יש פה רווח של 5,000-6,000 שקלים, נעשה מכה ונרוויח", אמר.