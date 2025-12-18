פרטים חדשים נחשפו הערב (חמישי) על פרשת "מבוך הקסם", המעצרים שבוצעו נגד ארגוני הפשיעה בצפון. בית המשפט התיר לפרסום את פרטי החשודים - בהם: ראש עיריית נצרת לשעבר עלי סאלם, ובנו שאהד סאלם. כמו כן נעצרו בכירי ארגון הפשיעה בכרי - בהם סמיר בכרי וזוהיר בכרי.

עוד נעצרו: מוחמד ראיין, אחראי פיקוח בעיריית נצרת סביח מילכן, אחמד חילו, גזבר לשעבר בעיריית נצרת געפרי געדן, מנכ"ל חברת שומרי הגליל אחמד אדריס, מהנדס עירייה אחמד גברין, עבאד אל קאדר ומנהל אגף בעירייה חלאד בוטו, ו-וואד חילו. מעצרם הוארך בפעם השנייה, עד ליום רביעי הבא. במהלך השבוע, נעצרו שני בכירים נוספים בעירייה ומעצרם הוארך עד לאותו היום.

כאמור, המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי", ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום.

מעורכת הדין אליה חן ברק המייצגת את עלי סלאם נמסר: "המשטרה באישור בית המשפט מסרבת להשיב על שאלות הסנגוריה. אנו לא יודעים במה כל חשוד מואשם. סלאם חשוד שהעביר כסף לחברת השמירה שומרי הגליל אך חשוב להבהיר שמדובר בחברה לגיטימית ששממה כחברת אבטחה בבתי הספר".

דוברות המשטרה

המשטרה אישרה שסלאם נחשד בסחיטה באיומים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים מכספי ציבור. על השאלה אם גם הבכירים בעירייה מעורבים, מסר גורם במשטרה ל-i24NEWS כי "מדובר בכספים שלא כדין ובסחיטה באיומים". הגורם סירב לפרט מה הוטח בחשוד בחקירה, אך ציין כי "הוטחו בו ראיות, והיקף ההלבנה מגיע לעשרות מיליונים". בנוסף, סלאם חשוד בקשר לחשודים נוספים רבים ולכולם מיוחסת קשירת קשר. הסנגורים טענו שאין עובדות, אין תשובות, ואין יכולת להגן על החשוד בשלב הזה". סמיר בכרי נחשד בקשר עם גורמים בעירייה.

לפני כשבוע, פורסם ב-i24NEWS כי מאות שוטרים ביצעו פשיטה מיוחדת במסגרת מבצע מעצרים באזור נצרת, המכוון נגד בכירי ארגוני פשיעה הפועלים בצפון הארץ, ובראשם ארגון "בכרי".