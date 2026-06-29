ילדה בת 9 נהרגה מפגיעת מיניבוס בראש העין, הנהג עוכב לחקירה | תיעוד התאונה

ילדה בת 9 נהרגה היום (שני) לאחר שנפגעה ממיניבוס בראש העין. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית, והחלו לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות. היא פונתה לבית החולים בילינסון במצב אנוש, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

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חובש בכיר במד"א, אלון חבאני, סיפר: "הילדה הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגעה ממיניבוס. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש".

בוחני התנועה של מרחב שרון פתחו בחקירת נסיבות התאונה ואוספים ממצאים בזירה. במסגרת החקירה עוכב נהג המיניבוס, תושב כפר קאסם בשנות ה-30 לחייו, בחשד למעורבות בתאונה.