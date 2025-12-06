רשת של הברחות בנמלי ישראל: 5 חשודים נעצרו | פרסום ראשון

משטרת ישראל ורשות המיסים מסרו כי שלשום (חמישי) חמישה חשודים נעצרו לאחר שנתפסו "על חם" במהלך ניסיון הברחה מנמל אשדוד - בחשד להברחת מכולת טבק בשווי מוערך של כ-19 מיליון ש"ח. זאת במסגרת פעילות משותפת של שוטרי היחידה הארצית לחקירות כלכליות להב 433, חוקרי רשות המיסים ולוחמי החטיבה הטקטית במג"ב שחשפה רשת של הברחות בנמלי ישראל.

בפעילות משותפת של היחידה הארצית לחקירות כלכליות להב 433 , זרוע החשיפה של בלשי החטיבה הטקטית יחד עם חקירות מכס ומע"מ, ת"א והמרכז, ובסיוע של מכס אשדוד, נתפסה מכולה באורך 40 רגל שהכילה טבק - כאשר בפועל הוצהר על ניילון נצמד. במקביל נתפסה מכולה זהה, משוכפלת - הן במספר המכולה והן בסגר - שתועדה מוחלפת עם מכולת הטבק, כדי להונות את קופת המדינה - בהיקף כספי משוער של כ-19 מיליון ש"ח כאמור.

לפעילות ההברחה נעשו פעולות הכנה מתוחכמות של החשודים - כולל החלפת המכולות בתוך מסוף האמון על טובין שבפיקוח המכס, על מנת להסתיר ולטשטש את פעולת ההברחה.

במהלך הפעילות נעצרו חמישה חשודים כאמור, אשר על פי החשד נקשרים לפעילות ההברחה, זיוף ושכפול המכולה. החשודים הובאו להארכת מעצר משותפת עם חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, בביהמ"ש פ"ת, מעצרם הוארך על ליום רביעי הקרוב, בתאריך 10/12/25.