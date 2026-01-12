הרשת שהבטיחה לקשישים ביטוח לתכשיטים - וגנבה את כספם

נחשפה רשת שפעלה על פי החשד נגד קשישים, תוך שימוש בשיטת עוקץ מתוחכמת שמבסגרתה נלקחו מהם כסף מזומן ותכשיטים יקרי ערך - כך פרסמה לראשונה היום (שני) ראש תחום פלילים לי עייש.

בחקירה שמתנהלת במרחב שפלה של המשטרה, עלה על פי החשד כי הגורמים יצרו קשר עם הקורבן והציגו מצג שווא, לפיו יש צורך "לבטח" את הרכוש. במסגרת ההונאה, הגיע נהג מונית שאסף סכומי כסף במזומן ותכשיטים והעביר את הרכוש לחשוד המרכזי בפרשה - תושב חדרה בן 60, שנעצר בימים האחרונים.

במהלך חיפוש בביתו של החשוד נתפס רכוש רב, שעל פי החשד מקורו בעבירות מרמה. בין היתר, נתפסו 12 כרטיסי אשראי שאינם שייכים לו, מזומן בסכום של כ-50 אלף שקלים וכן תכשיטים רבים. חלק מהתכולה הוסתרה בתוך כספת שהייתה מונחת מתחת למיטתו.

החשוד הודה בחקירתו כי פעל במשך מספר חודשים עבור אדם אחר, שזהותו אינה ידועה לטענתו. לדבריו, אותו אדם הציע לו "עבודה": קבלת והעברת חבילות, קבלת כרטיסי אשראי ומשיכת כספים מהם. לפי גרסתו, הוא קיבל עבור כך סכומים של כמאות שקלים בכל פעם, וטען כי לא הבין שמדובר בפעילות פלילית.

במשטרה דוחים את טענות החשוד ומבהירים כי החשד הוא שהיה מעורב במספר רב של מקרים דומים, ולא באירוע בודד בלבד. החוקרים מעריכים כי הוא לא פעל לבדו, ופועלים כעת להתחקות אחר חשודים נוספים המעורבים ברשת. לפי החשד מדובר ברשת שפעלה ברחבי הארץ.