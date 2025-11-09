"אדאג שתמות": אישום נגד אדם שאיים על ראש עיריית הרצליה

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד גבר בן 46, תושב מרכז הארץ, שאיים על ראש עיריית הרצליה, יריב פישר.

לפי כתב האישום, ביום שישי האחרון התהלך ראש עיריית הרצליה ברחוב בן גוריון בעיר. הנאשם יצא מבניין "לב העיר" הסמוך כשהוא רכוב על טרקטורון, הבחין במתלונן ממרחק של 10 מטרים - ואיים עליו באומרו "אני אדאג שתמות, הלוואי שתמות". הוא חזר על איומים אלו 3 פעמים, ונסע מהמקום.

הבוקר, עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד בגין עבירת איומים, לצד בקשה למעצר בית מלא עד תום ההליכים.