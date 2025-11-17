השתמשו באשראי של אישה שמתה: אבא ובן מואשמים בפריצות לבתי קשישים

המשטרה הודיעה היום (שני) כי בתום חקירה מואצת, הצליחו לחשוף "חוליית פשע משפחתית - אב ובנו", תושבי חדרה וחריש בשנות ה-20 וה-40 לחייהם, בחשד שבזזו בתים של קשישים לרבות גניבה ושימוש בכרטיסי אשראי של אישה מנתניה סמוך למועד פטירתה. בהתאם לממצאי החקירה יחידת התביעות הגישה נגדם כתב אישום ובקשת המשך מעצר עד תום ההליכים.

חוקרי תחנת נתניה עצרו לפני כשבועיים, בתום חקירה מואצת כאמור את החשודים, אב ובנו, בחשד להתפרצות לבתי קשישים בנתניה ובגבעתיים.

בתוך כך, ממצאי החקירה העלו כי החשודים התפרצו לדירת אישה שנפטרה באותו השבוע בנתניה כאמור, גנבו את כרטיס האשראי שלה וביצעו בו רכישות. בנוסף, התפרצו על פי החשד לדירה של אישה בת כ-92 בגבעתיים ממנה גנבו רכוש ואף משקה רום עתיק בשווי 10 אלף ש"ח.

דוברות המשטרה

כאמור, במסגרת החקירה הצליחו לחשוף את זהות החשודים ולעצור אותם, כאשר מעצרם הוארך בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה, ובסיומה הגישה יחידת התביעות המשטרתית כתב אישום נגד הנאשמים.

עוד יש לציין, מסרה המשטרה, כי חשוד שלישי בפרשה, שנצפה עמם בהתפרצות, ייעצר בהמשך עם אתורו וגם נגדו יוגש כתב אישום חמור בגין עבירות ההתפרצות בנסיבות האמורות.