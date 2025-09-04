ירי לילי בכביש החוף: שניים נפצעו - אחד במצב קשה

מומלצים -

מתנדבי מד"א הוזעקו הלילה (בין רביעי לחמישי) לכביש החוף סמוך למחלף אולגה, בעקבות דיווח על ירי לעבר רכב נוסע. במקום אותרו שני גברים שנפצעו בפלג גופם העליון: צעיר בן 26 במצב קשה וצעיר בן 28 במצב בינוני.

החובשים יוסי פרידמן, עופר יושעי ואבי ויינברג, שהגיעו ראשונים לזירה, סיפרו: "תוך כדי נסיעה בניידת טיפול נמרץ נתקלנו ברכב שיורים עליו. עצרנו במקום בטוח ומצאנו את הפצועים יושבים בתוך הרכב כשהם סובלים מפציעות חודרות בגופם. בסיוע צוותי מד"א נוספים הענקנו להם טיפול מציל חיים שכלל חבישות ועצירת דימומים".

השניים פונו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם מצבם הוגדר קשה ובינוני.