לאחר התיעוד הקשה: בן 16 נעצר בחשד להתעללות בכלב בכפר פלסטיני

נער ממעלה אדומים, ששהה במנוסה בשבועיים האחרונים, נעצר בחשד להתעללות בכלב בכפר עטארה • הוא יובא במהלך היום לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט

שלומי הלר
שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
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1 דקות קריאה
מעצר הנער החשוד בהתעללות בכלב בכפר פלסטיני, 03.06.2026
מעצר הנער החשוד בהתעללות בכלב בכפר פלסטיני, 03.06.2026דוברות המשטרה

לאחר התיעוד הקשה: תושב מעלה אדומים בן 16, אשר שהה במנוסה במהלך השבועיים האחרונים, נעצר היום (רביעי) על ידי שוטרי מחוז ש"י, זאת בגין חשד להתעללות בכלב בכפר עטארה. הוא יובא במהלך היום לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.

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כאמור, ראשית הפרשה לפני כשבועיים, כאשר הופץ ברשתות החברתיות תיעוד בו נראה הנער כשהוא מכה באכזריות כלב. הוא נעצר במהלך פעילות ממוקדת של בלשי ימ"ר ש"י ושוטרי יס"מ שומרון, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מגוונים. החשוד הועבר הועבר לחקירה במפקדה המשימתית של מחוז ש"י.

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על פי החשד, הצעיר הגיע לכפר הפלסטיני יחד עם אחרים, הכה עם מקל בכלב, בכלב שהיה קשור ברצועה, וגרם לפציעתו. חוקרי המשטרה יצרו קשר עם בעלי הכלב, גבו עדויות ראשוניות וזימנו אותו להגשת תלונה בתחנת המשטרה.

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