כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר בחשד לסחר סמים מסוכנים
כדורגלן מעפולה ובת זוגו נעצרו לאחר שבחיפוש ברכבם נמצאו סמים המחולקים למנות, שעל פי החשד היו בדרך להפצה • בלשים ששהו בסמוך לדירת הזוג עצרו חשודה נוספת עם כמויות גדולות של החומר בידיה
המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) כי עצרה, בתום חקירה סמויה, בני זוג תושבי עפולה החשודים בהחזקה והפצת סמים מסוכנים.
אחד החשודים הוא שחקן כדורגל בליגה הלאומית. אמש, נעצרו השניים לאחר שבמהלך חיפוש ברכב השחקן אותרו סמים שונים מחולקים למנות, שעל פי החשד היו בדרך להפצה. במקביל לכך, בלשים ששהו בסמוך לדירת הזוג עצרו חשודה נוספת בשעה שהיא יוצאת מהמבנה כשבידיה כמויות גדולות של סמים.
השניים, תושבי עפולה בני 29 ו-34, נעצרו לחקירה ובהמשך היום יובאו בפני בית משפט השלום בנוף הגליל בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.
