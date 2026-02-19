הסיפור מתחיל ביוני 2024, כששיחת טלפון התקבלה אצל רכז המודיעין בתחנת בני ברק. על הקו היה מ', שהזדהה כמשה כהן מירושלים, חסיד של הרב פרידמן מהפלג הירושלמי - הזרם המכונה "הרצפניקים" ונחשב לקיצוני במיוחד.

בשיחה איים מ' על הקצין: "אתה תוקף יותר מדי את החסידים של הרב פרידמן, אנחנו נפגע בך ונבוא איתך חשבון… אני אהרוג אותך".

בהמשך יקבע בית משפט השלום בתל אביב כי מדובר היה באיום מפורש ברצח. "אני קובע שהשיחה כללה איום של הנאשם להרוג את המתלונן", כתב השופט לאחר שלב הראיות. אלא שלמרות הקביעה החד-משמעית, התיק הסתיים בזיכוי מוחלט, הסיבה: טענת "הגנה מן הצדק" בשל התנהלות רשלנית וחמורה של המשטרה.

ב-16 ביוני הגישה המשטרה בקשה לצו מעצר וחיפוש בביתו של מ', לצורך תפיסת הטלפון והמחשב שלו. השופטת אושרי פרודה דחתה את הבקשה וקבעה כי לא הוצגה תשתית ראייתית מספקת למתן הצווים.

אלא שעל פי הכרעת הדין, למרות הדחייה הגיעו שוטרים עוד באותו יום לביתו של מ', עיכבו אותו ולקחו את הטלפון הנייד שלו. למחרת הובא להארכת מעצר - אך המשטרה לא ציינה בפני בית המשפט כי יום קודם לכן נדחתה בקשתה לצו. גם בדיון הארכת מעצר נוסף, יומיים לאחר מכן, המידע לא הובא בפני השופט.

בהמשך שוחרר מ' למעצר בית. אך לפי קביעת בית המשפט, המשטרה ערכה לפחות 16 ביקורים בביתו, חלקם לאחר חצות ואף לפנות בוקר.

השופט איתי הרמלין מתח ביקורת חריפה במיוחד: לדבריו, הביקורים חרגו מהמקובל ונועדו לא רק לפיקוח ענייני אלא כדי "ללמד אותו לקח". עוד קבע כי המשטרה "התעלמה במופגן מהחלטת בית המשפט", עקפה אותה, ואף הסתירה מידע מהותי בדיוני הארכת המעצר, התנהלות שפגעה בעקרון שלטון החוק.

בסופו של דבר קיבל השופט את טענת ההגנה מן הצדק וזיכה את הנאשם מכל אשמה, למרות שהכיר בכך שהאיום עצמו היה מפורש.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי התביעה לומדת את הכרעת הדין וכי לאחר בחינתה תגובש עמדתה.