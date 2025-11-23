"יודעים איפה אתה גר": אוהד איים על עופר ינאי ובתו - ונעצר

צעיר בן 27, אוהד הפועל תל אביב, נעצר בחשד לאיומים חמורים על בעלי הקבוצה עופר ינאי ובתו, שכללו פרטים אישיים ואיומים מיניים. היום האוהד שוחרר למעצר בית לאחר שבית המשפט דחה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו ב-8 ימים נוספים.

החקירה העלתה כי החשוד שלח לינאי סדרת הודעות מאיימות שכללו פרטים על כתובת מגוריו, צבע רכבו, זהות הנוכחים בבית בזמן אמת, וכן אמירות קשות כלפי בתו. כעת מתברר שהרקע המרכזי לאיומים איננו קשור לאולטראס הפועל ת״א או להעברת המשחקים להיכל מנורה, כפי שנחשד בתחילה - אלא סכסוך עסקי אישי בין החשוד לבין ינאי: ״כל קשר לאוהדי האולטראס הוא “משני בלבד״

כאמור, האיומים כללו פרטים על מקום מגוריו של ינאי, צבע רכבו ואף אמירות קשות על בתו כגון "אנחנו יודעים איפה אתה גר" ו"נפתח לילדה שלך את התחת". בתוך כך, לחשוד מיוחסת גם עבירה של הטרדה טלפונית, פגיעה בפרטיות ושיבוש חקירה.

תחילה סברו במשטרה שמדובר בעימות ספורטיבי סביב העברת משחקי הפועל ת"א להיכל מנורה, מהלך שעורר זעם בקרב חלק מארגוני האוהדים. אולם, במהלך החקירה התברר שהאיומים נושאים אופי אישי, בוטה ומסוכן בהרבה.

במשטרה ציינו כי "רף האיומים שמיוחס לחשוד - הגבוה ביותר מבין כל המעורבים". החקירה כוללת מעורבים נוספים, כאשר אחד מהם כבר נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים.