תיעוד: 56 כבשים נגנבו ממכון וולקני - כולל כבשות למחקר גנטי ייחודי

56 כבשים, בהן חמש כבשות ששימשו למחקר גנטי ייחודי, נגנבו ממכון וולקני של משרד החקלאות במסגרת מה שהחוקרים מגדירים כ"גניבה מתוכננת ומתוחכמת". במהדורה המרכזית של i24NEWS אמש (רביעי) נחשפו תיעוד הפריצה, הקלטות החירום והפרטים מחקירת מג"ב שהובילה להגשת כתבי אישום נגד שלושה נאשמים.

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לפי החשד, הנאשמים חדרו באישון לילה לשטח המכון, פערו פרצה בגדר החיצונית, הוציאו את הכבשים מהדירים וריכזו אותן לקראת העמסה על כלי רכב שהוכנו מראש. בבוקר שלאחר מכן גילו עובדי המכון דירים ריקים, שערים פתוחים וסימנים שהעידו על הגניבה.

במג"ב מעריכים כי המניע היה כלכלי, בין היתר על רקע הביקוש הגבוה לכבשים לקראת חג הקורבן. על פי החקירה, החשודים השתמשו במשאית, טנדר, עגלה נגררת ואף בלוחיות רישוי מזויפות בניסיון לטשטש עקבות.

אלא שמעבר לנזק הכלכלי, במכון וולקני מדגישים כי חלק מהכבשים שנגנבו היו חלק ממחקר גנטי בעל חשיבות ייחודית. הגניבה התרחשה יום בלבד לפני מועד שנקבע לשאיבת ביציות מכבשות המחקר, שלב מרכזי בשימור הרצף הגנטי שנבנה במשך שנים.

לאחר איסוף מצלמות אבטחה, מחקרי תקשורת ופעילות משותפת של כוחות מג"ב ויחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות, אותרו 20 כבשים בדיר סמוך לביתו של אחד הנאשמים בלקיה שבנגב. שלושה חשודים כבר עומדים לדין, אך חלק ניכר מהעדר טרם אותר. במכון וולקני מזהירים כי את הנזק למחקר, שנבנה לאורך שנים רבות, יהיה קשה הרבה יותר להשיב.