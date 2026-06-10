בפנים גלויות: המתלוננת נגד עורך הדין בפרשת "מין תמורת ייצוג" נחשפת

הוא ניצל חיילות שהיו זקוקות לעזרתו, והשתמש במעמדו לפגוע בהן מינית. הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", הדר ברנשטיין חסון, הנפגעת המרכזית בפרשת "מין תמורת ייצוג", נחשפת בפנים גלויות מול המצלמה של i24NEWS, ומספרת לעדי מאירי על הזוועות שביצע בה עורך הדין עידן דביר, כשהייתה חיילת בת 18. דביר פגע בשיטה דומה גם בעוד עשרות חיילות ומשוחררות טריות. "החלטתי להיחשף כי אין לי במה להתבייש", היא מבהירה, "הוא זה שצריך להתבייש".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הפרשה התפוצצה בחודש מרץ השנה, עם מעצרו של דביר בתום חקירה סמויה. על פי כתב האישום שהוגש נגדו, דביר פגע בלא פחות מעשר צעירות, תוך שהוא מנצל את מעמדו כסנגור ואת מצוקתן הכלכלית והנפשית. האישומים נגדו כוללים עבירות מין חמורות, בהן אונס, ניסיון אונס ומעשה מגונה בכוח. על פי החשד, דביר נהג להציג בפני הפונות דרישות לתשלומים גבוהים, ואז הציע "להסתדר" באמצעות קיום אקטים מיניים כחלופת תשלום עבור הייצוג המשפטי.

בעדותה, מתארת ברנשטיין חסון כיצד הפכה לעריקה לאחר שלא התייצבה למטווחים בשל חוסר שינה. מתוך פחד ממעצר על ידי המשטרה הצבאית, חיפשה סיוע באינטרנט והגיעה אל דביר. הוא הציע לאסוף אותה מביתה, אך במקום למשרד, לקח אותה לדירתו באזור הים, שם עישן נרגילה, התרברב בעושרו, והציע לה קשר מיני קבוע תמורת הטיפול המשפטי. הדר מתארת תחושת קיפאון וניתוק מוחלט באותם רגעים: "הרגשתי שאין לי איך לצאת מפה. לא משנה שאמרתי שאני לא רוצה, הבן אדם פשוט לא הקשיב". במשך שנים בחרה לשתוק בשל בושה והחשש שלא יאמינו לה, עד שראתה ברשתות החברתיות כי נעצר.

רפ"ק אורלי רמה, חוקרת פשעים ותיקה בימ"ר מרכז המובילה את החקירה, הגדירה את הגילויים כ"תיבת פנדורה". החקירה חשפה דפוס פעולה מניפולטיבי וסדרתי, ובאחד המקרים אף התברר כי דביר דיווח בעצמו על אחת הקורבנות כמשתמשת בסמים כדי שתעצר שוב - במטרה לייצר הזדמנות נוספת לייצג אותה ולנצלה. כדי לבסס את הראיות, הפעילה המשטרה סוכנת שפנתה לדביר בזהות בדויה של עריקה. המפגש עימו תועד, והוא נשמע מציע לה "להסתדר" ומעלה הצעות בעלות אופי מיני בוטה, תוך שהוא מוחק ועורך את הודעותיו בדיעבד.

במהלך שלב האימותים, הדר התעמתה ישירות עם דביר בחדר החקירות. דביר הכחיש את המיוחס לו, טען כי כל המתלוננות משקרות, והפיל את האשמה עליהן. "אני בטוחה שיש עוד בנות שנפגעו ממנו", מסכמת הדר, ומביעה תקווה שדביר יקבל את העונש הראוי לו על פגיעתו בנשים הרבות.