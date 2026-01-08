עשרות קורבנות: ההתכתבות התמימה שהסתיימה באיומים, סחיטה ומעצר

זה התחיל בהתכתבות תמימה והסתיים באיומים, סחיטה ומעצר: דפוס העוקץ הזה חזר על עצמו כבר כמה חודשים - והיום (חמישי) הפרשה מגיעה לכתב אישום חמור, אחרי שבועות במעצר. מדובר בהתכתבות שמתחילה ברשת, היכרות עם מי שנראית כמו אישה שמחפשת זוגיות, ואז ברגע אחד הכל מתהפך ומגיעה הודעת איום: "אם לא תשלם התמונות יישלחו לאשתך, למשפחה, לקרובים".

לפי החשד, עשרות גברים מצאו את עצמם נסחטים באופן הזה בפרשה שנחקרת כעת במחוז מרכז. כ-30 תלונות כבר הוגשו מכל רחבי הארץ, כאשר הסכומים לא תמיד היו גבוהים - העברות קטנות יחסית דרך אפליקציית ביט, שמצטברות לעשרות אלפי שקלים. חלק מהקורבנות התלוננו, אחרים חששו והעדיפו לשלם.

ביחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז נפתחה חקירה סמויה. בשלב מסוים, החוקרים מגיעים לכתובת ברמלה, ופושטים עליה. הממצאים שאותרו בדירה מפתיעים גם את החוקרים - בארון מוסלק אקדח טעון, ובין חפצים אישיים, בתוך תיק של טלית ותפילין, מוסלקת כמות מסחרית של סמים מסוגים שונים.

התמונה שנחשפה שם - חמורה בהרבה ממה שחשבו בתחילה, לאחר שבמהלך החיפוש נתפסו מאות גרמים של סמים: קריסטל, דוסה, חשיש, כדורים, משקל דיגיטלי ושקיות חלוקה, כסף מזומן - וכאמור גם אקדח 9 מ"מ עם מחסניות.

שני אחים, תושבי רמלה בשנות ה-20 לחייהם, נעצרים. האח המרכזי בפרשה הוא אושר בריהון והאח השני, לפי המשטרה, תקף קצין מודיעין במהלך החיפוש, ושוחרר בהמשך.

הציטוטים מתוך חדר החקירות לא פחות ממדהימים:

חוקר: "למה סחטת כסף מקורבנות?".

החשוד: "כי רציתי לקנות אוכל בוולט".

חוקר: "ולמה המשכת?".

החשוד: "כי רציתי כסף".

חוקר: "אתה מבין מה עשית? אנשים לא ישנו בלילה בגללך".

החשוד: "רציתי רק את הכסף. לא שלחתי לאף אחד תמונות. אם צריך אני אעשה שלום בית".

הכתבה המלאה - בראש העמוד