אמל"ח רב נתפס: תושב הצפון נעצר בחשד לעבירות ביטחון | תיעוד

האלימות במגזר הערבי: כתבי אישום יוגשו הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת נגד 11 נאשמים בפרשיית אמל"ח עם ריבוי מעורבים ותפיסת כלי נשק. הפרשייה נחשפה לאחר מעצרו של תושב כפר כנא, שעלה בחקירה של ימ"ר צפון ושב"כ כחשוד בעבירות ביטחון - ונעצר על ידי מסתערבי החטיבה הטקטית במשמר הגבול.

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כאמור, הוא נעצר בסוף חודש מאי, בתום חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז צפון ושירות הביטחון הכללי. כוחות רבים וביניהם מסתערבים החטיבה הטקטית במשמר הגבול, פשטו על ביתו של תושב הצפון, שנחשד בהחזקת אמצעי לחימה על רקע ביטחוני. במהלך חיפוש שבוצע בביתו, נחשפו רובה אוויר קטלני וממצאים נוספים שקשרו אותו לעבירות החזקת אמצעי לחימה.

הוא נעצר ונלקח לחקירה יחד עם בנו. במהלך החקירה, שנמשכה כחודש ימים, הצליחו החוקרים להגיע ל-11 מעורבים הקשורים לעבירות החזקת אמל"ח במקומות שונים בכפר כנא.

לצד זאת, אותרו שבעה כלי נשק (שניים מהם הוחזקו ברישיון אך הועברו לנאשמים אחרים בנסיבות פליליות) ואלו הוחזקו על ידי המעורבים. בין שלל כלי הנשק נתפסו גם שני רובים אשר הוסתרו על ידי הנאשמים במגירה בביתו של תושב הכפר הנמצא במצב רפואי מורכב במטרה למנוע מהכוחות להגיע אליהם.