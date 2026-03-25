בהיקף 5 מיליון שקלים: רב מועצה בדרום נחשד בשחיתות חמורה

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה היום (רביעי) חקירה רחבת היקף בחשד לשחיתות חמורה במועצה אזורית בדרום הארץ. במרכז הפרשה עומד רב המועצה, החשוד כי ניהל מנגנון משומן של מרמה, גניבה בידי מורשה והלבנת הון, שבאמצעותו גרף לכיסו סכום המוערך ביותר מ-5 מיליון שקלים. לצד הרב נחקרו בפרשה כמאה חשודים נוספים.

על פי ממצאי החקירה, הרב ניצל את המוסדות החינוכיים שבראשם עמד כדי להעסיק באופן פיקטיבי את בני משפחתו המורחבת. אלו נהנו משכר חודשי מהקופה הציבורית מבלי שעבדו בפועל.

בנוסף, נחשפה שיטה שבה עובדי הוראה רבים במוסדות קיבלו משכורות גבוהות במיוחד על בסיס דיווחים שקריים על שעות עבודה. בתמורה לכך, ובתיאום עם הרב, נדרשו העובדים להפריש לו חלק ניכר ממשכורתם במזומן.

שיפוצים פרטיים על חשבון ההורים ומשרד החינוך

החשדות נגד הרב אינם מסתכמים רק בשיטת המשכורות. מהחקירה עולה כי הוא נהג לשלם לאנשי מקצוע ולבעלי עסקים עבור עבודות פרטיות שבוצעו עבורו ועבור בני משפחתו, תוך שימוש בתקציבים ציבוריים. הכספים הגיעו, על פי החשד, מתקציב משרד החינוך וכן מכספים שנגבו מהורי התלמידים במוסדות.

עם סיום החקירה ביאח"ה, הועבר תיק החקירה נגד 19 מהחשודים העיקריים בפרשה לפרקליטות ת"א (מיסוי וכלכלה) לעיון והחלטה על הגשת כתבי אישום. במקביל, תיק החקירה נגד עשרות החשודים הנוספים פוצל מהתיק המרכזי והועבר ליחידת התביעות של להב 433 להמשך טיפול.

מעורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן ובועז קניג המייצגים את החשודים, נמסר כי "מדובר בפרשה מנופחת וחסרת בסיס, שאינה נשענת על תשתית עובדתית ממשית. מרשינו דחו מתחילת החקירה מכל וכל את החשדות המיוחסים להם. מרשינו מבהירים כי לאורך כל פעילותם פעל כדין, בשקיפות מלאה ובהתאם לחוק".

"חמור ומצער במיוחד כי ההגנה נאלצה להיחשף לפרטי העניין דרך כלי התקשורת, עוד בטרם מצאו לנכון גורמי האכיפה לפנות למרשינו או לבאי כוחם. התנהלות זו אינה מתיישבת עם בירור ענייני והוגן של חשדות, ומעלה חשש ממשי כי מדובר במהלך מכוון שנועד לייצר כותרות ולפגוע בשמו הטוב של כבוד הרב ויתר החשודים".

"הניסיון לייחס למרשינו פעילות פלילית רחבת היקף אינו אלא עיוות בוטה של המציאות, אשר אינו עומד במבחן העובדות והראיות ויתברר ככזה לאחר בחינה מקצועית ומלאה של כלל הנתונים לציין כי עצם העובדה שהחקירה נמשכה למעלה משלוש שנים מדבר בעד עצמו ודי לחכימא ברמיזא. מרשינו שיתפו פעולה באופן מלא עם הרשויות לכל אורך החקירה והם בטוחים כי עם השלמת הבדיקה על ידי הגורמים המוסמכים, יתברר כי אין כל יסוד לחשדות, והתיק ייסגר ללא הגשת כתב אישום", הוסיפו הסנגורים.