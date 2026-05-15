כתבי אישום חמורים נגד מבצעי ניסיון החיסול של ראש עיריית עראבה

הפרקליטות הגישה היום (שישי) כתבי אישום חמורים נגד שני תושבי עראבה בגין ניסיון החיסול של ראש העיר, אחמד נסאר. לפי כתב האישום, השניים תכננו מראש לרצוח את ראש העיר בירי, על רקע סכסוך כספי סביב מערך פינוי האשפה בעיר והפסקת העסקתו של אחד הנאשמים על ידי העירייה.

לאחר שהעירייה הפסיקה לשלם לנאשם עבור עבודות שמירה והפסיקה את פעילותו במערך פינוי האשפה, הוא פנה לראש העיר בדרישה לקבל שוב תפקיד ושכר, אך סורב. בעקבות זאת החליטו השניים "להמית את ראש העירייה באמצעות יריות מנשק חם".

במהלך חודש הרמדאן נהג ראש העיר להיפגש בשעות הערב עם חבריו במאפייה במרכז עראבה, סמוך לביתו של אחד הנאשמים. בליל ה-8 במרץ, לאחר שנודע להם כי ראש העיר הגיע למקום ללא אבטחה, סיכמו השניים כי אחד מהם ייכנס למאפייה ויבצע את הירי, בעוד השני ימתין לו בטנדר סמוך לצורך המילוט.

דקות לאחר מכן התקדם היורה לעבר המאפייה דרך סמטאות ומעברים בין בתים כשהוא רעול פנים, עוטה כפפות ונושא את האקדח על גופו, בעוד שותפו ממתין לו בנקודת המפגש עם רכב המילוט.

עם כניסתו למאפייה שלף היורה את האקדח, הרחיק שני אנשים שעמדו בסמוך לראש העיר ואז ניגש אליו ופתח בירי מטווח של כחצי מטר. לפי האישום, הוא ירה לעבר ראש העיר לפחות שמונה כדורים ברצף, בכוונה להמיתו, ואף המשיך לירות לעברו גם לאחר שנפגע, נפל ארצה וניסה לברוח.

דוברות המשטרה

לפחות חמישה קליעים פגעו בראש העיר בידו ובפלג גופו התחתון. אדם נוסף שישב במקום נפצע מירי ברגלו. לאחר הירי נמלט היורה מהמקום, ובזמן המנוסה אף ירה כדור נוסף לתוך המאפייה ושלושה כדורים באוויר. בהמשך חבר לשותפו והשניים נמלטו מהעיר בטנדר והסתירו את הנשק בשטח פתוח - שטרם אותר עד היום.