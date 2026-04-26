דודו מלמד הוא האב החשוד ברצח בנו סער בן ה-6 - ושם קץ לחייו

החשד לרצח והתאבדות במושב אביאל ליד זכרון יעקב: דודו מלמד, בן 43 הוא האב החשוד שירה למוות בבנו בן ה-6 ולאחר מכן התאבד בביתו.

האם והאב פרודים והילד מחונך בחינוך ביתי. אחותו של דודו קיבלה ממנו הודעה אובדנית והזעיקה את המשפחה שהצליחה להגיע מהר לזירה, אבל רק לאחר המעשה הקשה.

אחותו הגדולה של החשוד סיפרה: "אחי היה נשמה טהורה בעולם הזה. אני יודעת שזה נתפס כלפי חוץ כנקמה, אבל זה הכי רחוק מזה. הילד, שבאמת היה יוצא דופן מבחינת המתיקות שלו, החוכמה, והאהבה, היה ילד מיוחד. הוא היה במשבר נפשי קשה ביותר, ובחר לקחת איתו את הילד מתוך מחשבה שהוא לא יוכל לתפקד בלעדיו".

כוחות המשטרה שהוזעקו לזירה איתרו את הנשק בתוך הבית, ובשלב זה נבדק האם הוחזק ברישיון. המשפחה לא הייתה מוכרת לשירותי הרווחה.

פראמדיקית מד"א, שולמית ארינוס, סיפרה: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לתוך הדירה, ראינו גבר וילד כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".