"חשף עצמו באוטובוס": בן 38 נעצר בת"א אחרי שניסה להימלט

גבר בן 38, תושב תל אביב, נעצר בחשד שביצע מעשה מגונה לעיני נוסעת באוטובוס ציבורי בשכונת רמת החייל - ובהמשך ניסה לתקוף אותה. היום (חמישי) הוגשה נגדו הצהרת תובע, ומעצרו הוארך עד 1.9.25.

על פי החשד, ביום ראשון האחרון עלה האיש לאוטובוס ברחוב רמת החייל והתיישב במושב מרוחק, אך בהמשך עבר לשבת סמוך לנוסעת. בשלב מסוים הוא חשף בפניה את איבר מינו. הנוסעת ניגשה לנהג כדי להזעיק עזרה, ובעת שהאוטובוס עצר - דחף החשוד את הדלת ונמלט.

הנוסעת פתחה במרדף אחריו, עד שהשוטרים הגיעו במהירות למקום ועצרו את החשוד. הוא הועבר לחקירה, ובמהלך הפעילות נאספו ראיות ועדויות מהשטח.

במשטרה ציינו כי בכוונת פרקליטות מחוז ת"א להגיש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.