התבקשו לצלם מתקנים רגישים: ארבעה לוחמים בסדיר נעצרו בחשד לריגול עבור איראן

פרסום ראשון: פרשיית ריגול חדשה ומדאיגה נחשפה היום (שני) כשארבעה חיילים המשרתים בשירות קרבי בסדיר נעצרו בחשד שפעלו יחד כקבוצה וריגלו עבור איראן גם בזמן המלחמה. החקירה מתנהלת בשיתוף שב"כ ומשטרת מרחב אשר.

חלק מהחשודים עדיין מנועי מפגש עם עורך דין כשמעצרם של כלל החשודים הוארך. לפי גורמים המעורים בפרטים, מדובר במגמה ברורה של ניסיונות חדירה למערכת הביטחון ולתוך אזרחים, ומציינת עלייה חדה באיומי הריגול מצד איראן בימים האחרונים.

כזכור, בחודש שעבר נחשף כי כתב אישום הוגש נגד רז כהן, תושב ירושלים בן 26, לוחם מילואים במערך כיפת ברזל, המואשם כי העביר מידע רגיש לגורמים איראניים במהלך החודשים האחרונים. בין היתר, הוא העביר מיקומים של בסיסים ומשגרי כיפת ברזל, מידע אודות שירות המילואים שלו ואינפורמציה על חיילים בסביבתו.

לפי כתב האישום, הקשר בין כהו למפעיליו נוצר ברשת הטלגרם. בשלב מוקדם הבין כי מדובר בגורמים איראניים, אך למרות זאת המשיך לשתף פעולה עמם.

במסגרת הפעלתו, שלח רז כהן למפעיליו תיקייה ובה חומרים מהשירות הצבאי שלו מאז 7 באוקטובר: תמונות, סרטונים ומידע נוסף. בנוסף, תיאר בפניהם את תפקידו המדויק, פירט על אופן פעילות מערכת כיפת ברזל ואף מסר מידע על תפקידים של חיילים נוספים בסביבתו.

עוד עולה כי העביר נקודות ציון של בסיסים, בהם לפחות שני אתרים של כיפת ברזל. הנאשם שירת כטכנאי שליטה ובקרה של המשגרים. בשלב מסוים התבקש לבצע משימות נוספות, ובהן תיעוד תחנות משטרה - אך לבסוף לא ביצע את המשימה, לטענתו מתוך חשש.

לבסוף, רז כהן העביר לגורמים האיראנים פרטים של מאבטח בבית הנשיא, על קרובת משפחה של טייס לכאורה בחיל האוויר, פרטי עבריין פלילי שהורשע ברצח שני אנשים ובנוסף פרטים של חבר שלו המסובך בבעיות כלכליות וצריכת סמים.

בתמורה לפעילותו קיבל בסך הכל כ-1,000 דולר במטבעות קריפטוגרפיים. הנאשם ניסה בהמשך לנתק את הקשר עם מפעיליו, אך אלה איימו עליו כי ידווחו עליו לשב”כ, דבר שהגביר את חששו והוביל להמשך שיתוף הפעולה.