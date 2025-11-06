דור סרפוס - החשוד בהפצת סרטונים אינטימיים של זמרת קטינה

דור סרפוס, בן 37 מתל אביב, הוא החשוד שנעצר בפרשת הפצת הסרטונים האינטימיים של הזמרת הקטינה המוכרת ממרכז הארץ - כך נחשף היום (רביעי) בבית משפט השלום בראשון לציון. סרפוס הוא דמות מוכרת מהרשתות החברתיות שהיה מעורב בעבר בשלל פרשיות כולל איומים על חייה של עינב צנגאוקר.

סרפוס הודה בחקירתו כי הפיץ את הסרטונים בקבוצת טלגרם שבה חברים אלפי משתמשים, וציין גם מהיכן הגיעו הסרטונים וכיצד ניתן היה להוציאם "בקלות" ממקור הצילום.

הסרטונים שהופצו הם באורך עשרות דקות. סרפוס טען כי קיבל את הסרטונים מאדם אחר שאותו אינו מכיר, והראה לחוקרים את הערוץ ואת ההתכתבויות בטלגרם. במשטרה מבצעים כעת פעולות לאיתור אותו אדם.

סרפוס נשלח לבדיקה פסיכיאטרית - עד לקבלת חוות הדעת ישהה בתנאי השגחה. הבקשה לאסור את פרסום שמו נדחתה ומעצרו הוארך עד ליום שני.

i24NEWS

בשנה שעברה כתב אישום הוגש נגד סרפוס לאחר שהוא נאשם באיומים והפרת הוראה כלפי עינב צנגאוקר, אימו של החייל החטוף מתן, ואיומים על מפגינים נוספים בקפלן למען החטופים.

על-פי כתב האישום, ב-4 בפטמבר הפיץ החשוד סרטון בשעת לילה מאוחרת ברשתות החברתיות בו הוא נשמע אומר: "לכל חברי כוח קפלן, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו נשחט לכם את הפרצוף ואנחנו נשחט לכם את הגוף, ואת בני משפחותיכם, ואת הסבים והסבתות שלכם, ואת הילדים, ואת האחים שלכם ואת כל המשפחה שלכם ואת כל הבתים שלכם. אתם אוהבים כאפיות של ערבים, אנחנו נחריב לכם את החיים".