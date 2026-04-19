הסודות של משפחות הפשע הגדולות במגזר הערבי נחשפים לראשונה. עורכי הדין הבכירים שמגינים עליהם, שמכירים את כל הסיפורים והיו עדים להחלטות ששינו גורלות, מספרים על מנגנוני הגבייה, על חלוקת הטריטוריות, על הקודים שלא כתובים בשום מקום - ועל המחיר שמשלמים מי שמעזים להפר אותם.

זו לא מפה גיאוגרפית, זו מפת שליטה: במשולש - משפחת חרירי ועודה קוטייר. בצפון - סמיר בכרי, ובגליל - אבו לטיף. ארגוני הפשיעה הערביים שולטים בפשע הישראלי, והארגונים היהודיים נשארים מחוץ למשחק.

עורכת הדין שני מורן, המייצגת את עודה קוטייר: "האדם שאני מתנהלת מולו הוא אדם רהוט, חכם, מבין עניין, יודע לקרוא תיקים ואינטליגנטי מאוד. מצד שני, הדמות שבגינה הוא מרצה מאסר, זה אדם שמטבע הדברים הוא מסוכן. מיוחסות לו עבירות חמורות מאוד שהביאו למוות של אחרים. בסוף, בן אדם שמייחסים לו עבירות רצח כאלה - הוא בן אדם אכזרי".

ארגון אבו לטיף נחשב לגורם פשיעה מרכזי בצפון, אלא שתיק החקירה "הנסיך" טלטל את הארגון ופגע במעמדו. נידאל אבו לטיף, המוגדר כראש הארגון, נעצר עם עשרה חשודים נוספים. כתב האישום מייחס לחבורה ניהול פעילות עבריינית מאורגנת, ובינתיים שניים מהנאשמים שוחררו למעצר בית, אבל המאבק המשפטי רק מתחיל.

מי שנמצא בלב הזירה המשפטית הזאת הוא עורך הדין פלאח באסל, דמות מוכרת היטב במסדרונות בתי המשפט. כבר מעל 25 שנה שהוא מייצג את האחים אבו לטיף. הוא מלווה מקרוב את אחד הסיפורים המורכבים בעולם הפשע בצפון.

פרשת "הנסיך" החלה בהסתבכות של איש עסקים המכונה א.א., שהיה חייב מאות אלפי שקלים למפעל טחינה בשכם. בעל המפעל פנה לאחים אבו לטיף שגבו את החוב ואף הכפילו אותו. כשאבו לטיף נעצרו בפרשת "המיליארד השחור", החוב הועבר למשפחת הפשע חרירי. לפני כשנה הוא החליט להפוך לעד מדינה - הוא למעשה פנה למשטרה והציע עצמו כעד מדינה נגד משפחת אבו לטיף.

