פרשה חריגה: איש תקשורת נעצר לאחר שהיה בקשר עם גורמים איראנים

תושב ירושלים העוסק בתקשורת באופפן עצמאי בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בחודש האחרון, כך הותר היום (שני) לפרסום.

זאת לאחר שגורמי חוץ יצאו עמו קשר וביקשו ממנו לצלם עבורם דברים מבלי שידע על זהותם, לאחר שנחקר בשב"כ והיה במעצר מספר ימים, הוא שוחרר לדרכו והחשדות כלפיו הוסרו. התיק בעניינו יועבר לבחינה ולא נסגר.

גורם בחקירה אומר הערב ל-i24NEWS: "החשד היה ברף מאד נמוך".

העיתונאי העצמאי החשוד במגע עם גורמים איראניים אמר בשיחה עם i24NEWS: "פנו אליי לפני שנה וחצי בטלגרם וביקשו לצלם מקומות ולא הסכמתי. לפני חצי שנה פנו עוד פעם, שלחתי הודעה לרשות הסייבר שניסו לשכנע אותי לצלם, ואני לא מוכן לשום דבר, וביקשתי שיטפלו בזה. לא טיפלו, והיו עוד פניות".

עוד הוסיף העיתונאי העצמאי: "הייתה פנייה אחת שנראתה מאוד מעניינת, בצורה אחרת. לא באו אליי בבקשה לצלם, אלא אמרו שראו שאני עושה התרמה למישהו וביקשו לעזור לציבור החרדי. ואז הוא אמר לי לעשות כל מיני דברים ובסופו של דבר הוא אמר לי לעשות משהו לחברה החרדית, לתרום להם, או משהו כזה. הבקשות שלו נראו לי כמו של מישהו מסיונרי. אז בשביל לתחקר ולהבין מה הדרישות שלו, עשיתי כמה פעולות שלא אסורות".