מכת הפרוטקשן: כך ארגוני הפשע סחטו באיומים קבלן מהצפון

כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) נגד עשרה נאשמים, חברי חוליית פרוטקשן שפעלו לפי החשד בשם משפחות הפשע אבו לטיף ואבו נימר. לפי כתב האישום, החוליה סחטה באיומים קבלן תושב רמת הגולן, והאירועים הגיעו עד ירי לעבר ביתו - בזמן שאשתו נמצאה בפנים.

הפרשה החלה כחודש לפני הירי, כאשר שניים מהחשודים הגיעו לבית הקבלן והציגו עצמם כשליחים של משפחת אבו לטיף. הם טענו כי חוב עסקי עבר לידיהם והדרישה הייתה חד משמעית: להסדיר את החוב.

בהמשך, הדרישות החריפו: חוב של 1.4 מיליון שקלים הוגדל ליותר מ-2 מיליון, והקבלן נדרש לשלם 400 אלף שקלים מדי שבוע. לפי כתב האישום, באותו יום נלקח מרכבו של הקבלן והוא מסר 200 אלף שקלים במזומן. החוליה המשיכה להפעיל לחץ, תוך חזרה מתמדת על שם משפחת הפשע כדי להבהיר "עם מי הוא מתעסק".

כשהקבלן סירב להיענות לדרישות נוספות, החשודים עברו לאיומים במעשה: באור יום, הגיעו לביתו וירו 11 קליעים לעברו, בזמן שאשתו שהתה בתוך הבית. לאחר מכן נמלטו החשודים, החליפו רכבים וכיסו לוחיות זיהוי בניסיון להסתיר את כלי הנשק.

שוטרי המחוז הצפוני פתחו במצוד מהיר ועצרו כבר באותו יום שלושה מהנאשמים. בהמשך, חקירה סמויה של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב כנרת קושרה לעשרה נאשמים בפרשה.

הבוקר, בבית המשפט, הוגש כתב אישום חמור נגד עשרה נאשמים בגין סחיטה באיומים, עבירות נשק, ירי לעבר בית מגורים ושיבוש מהלכי משפט.