תושבת חיפה בת 57 נעצרה בחשד להתעללות במעון חוסים בעיר

תושבת הצפון בשנות ה-50 לחייה נעצרה בחשד להתעללות במעון חוסים חסרי ישע • הדיווח הראשוני על המקרה הגיע בשבוע שעבר - והוביל לפתיחת חקירה סמויה, בסופה החשודה נעצרה

לי עייש אוריה קשת
אישה באזיקים, אילוסטרציה (למקום ולמצולמת אין קשר לנאמר בכתבה)אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

תושבת חיפה בת 57 נעצרה במהלך סוף השבוע בחשד להתעללות במעון חוסים חסרי ישע בעיר. בית המשפט האריך את מעצרה עד מחר. 

כאמור, הדיווח הראשוני בנושא, התקבל בשבוע שעבר, והוביל את שוטרי תחנת חיפה ממרחב "כרמל" לפתוח בחקירה סמויה, במסגרתה בוצעו פעולות חקירה מגוונות - אשר הובילו כאמור למעצרה וכליאתה של חשודה בהתעללות במעון חוסים.

עו"ד איסלאם סרוג'י שמייצגת מטעם הסניגוריה הציבורית את המטפלת שחשודה בהתעללות בחסר ישע מסר: "מדובר במטפלת ותיקה שמעולם לא היו תלונות כלפיה. היא מכחישה את החשדות, משתפת פעולה באופן מלאה ומסרה גרסה להשתלשלות האירועים. אנו ממתינים שהמשטרה תבדוק את גרסתה והיא תשוחרר בהקדם".

