בת 19 נורתה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה
המשטרה החלה בחקירת האירוע • כוחות מרחב שפלה, תחנת רמלה ולוחמי המשמר הלאומי במג"ב שהגיעו למקום פתחו באיסוף ראיות, בידוד זירה, לצד מצוד אחר החשוד במעשה
לי עייש ראש דסק פלילים
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צעירה בת 19 נורתה הלילה (בין רביעי לחמישי) למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה.
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בהודעת המשטרה נמסר כי שוטרי מרחב שפלה ותחנת רמלה הגיעו למקום יחד עם לוחמי המשמר הלאומי מרכז במג"ב והחלו באיסוף ראיות, בידוד זירה, לצד מצוד אחר החשוד במעשה.
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