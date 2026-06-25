בת 19 נורתה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה

צעירה בת 19 נורתה הלילה (בין רביעי לחמישי) למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה.

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בהודעת המשטרה נמסר כי שוטרי מרחב שפלה ותחנת רמלה הגיעו למקום יחד עם לוחמי המשמר הלאומי מרכז במג"ב והחלו באיסוף ראיות, בידוד זירה, לצד מצוד אחר החשוד במעשה.