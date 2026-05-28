פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד הרב יוסף שובלי (54), ראש ישיבת "תיקון המידות" בקריית ים, בגין עבירות מין שביצע בתלמיד ישיבה תוך ניצול יחסי תלות נפשית עמוקים שנרקמו ביניהם במסגרת קשר של סמכות רוחנית והדרכה דתית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי כתב האישום, המתלונן הכיר את הרב שובלי והעריך אותו מאוד בשל מעמדו כראש ישיבה. מהפרטים עולה כי לאחר שירותו הצבאי חזר המתלונן בתשובה, הצטרף לישיבה ועבר להתגורר לצד הנאשם ותלמידים נוספים.

במהלך השנים ביצע המתלונן משימות שונות עבור שובלי ואף סייע בענייניו האישיים ועם בני משפחתו. בתוך כך פיתח המתלונן תלות נפשית ממשית בנאשם, אותו ראה כדמות רוחנית בעלת סמכות מיוחדת. על פי האישום, שובלי ניצל את יחסי האמון, ההערצה והתלות שפיתח כלפיו המתלונן ובמשך שנים ביצע בו עבירות מין בהזדמנויות רבות ובמקומות שונים, תוך שהציג בפניו את המעשים כחלק מ"עבודה רוחנית" בעלת משמעות דתית.

i24NEWS

לשובלי יוחסו בכתב האישום עבירות של קיום יחסי מין בין כהן דת לבין אדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה, תוך ניצול תלות נפשית ממשית, במספר רב של מקרים במהלך השנים 2016-2021.

כזכור, בתחילת החודש פרסמנו כי המשטרה עצרה רב בן 54 מהיישוב מירון בחשד לביצוע עבירות מין חמורות. כעת מתברר כי הרב שובלי הוא הרב שנעצר - לאחר שהתקבלו תלונות במשטרת ישראל אודות חשד לביצוע עבירות מין חמורות. עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה סמויה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות חקירה לאיסוף ממצאים וראיות, אשר הובילו למעצרו.