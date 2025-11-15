לאן נעלם הכסף של הרוכשים? גילויים חדשים בתחקיר i24NEWS

בשבוע שעבר דיווחנו ב"מגזין השבת" את התחקיר "תמ"א של הבטחות", במרכזו ההסתבכות של יזמית הנדל"ן עמית מולד בעשרות מיליוני שקלים והטענות של רוכשי דירות, שמולד נעלמה עם הכסף - והם נשארו בלי כלום. במהלך השבוע האחרון עשרות אנשים נוספים פנו ל-i24NEWS בטענה שנשארו ללא דירה וללא כסף. עידו שברצטבוך הביא את כל הפרטים. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

מטעמו של יאיר מולד נמסר: "בהינתן העובדה שבפעם הקודמת פרסמתם את תגובתי לכתבה בצורה מגמתית וערוכה וחלקית, ואף מסולפת, הרי ברור כי אין לכם כל ענין בבירור עיתונאי אמיתי, אלא בניסיון הכפשה. לפיכך, אין לי כל כוונה להשתתף בהתנהלות מכוערת מעין זו. את צעדי אשקול בהמשך".

מטעמה של עמית מולד לא התקבלה תגובה.

נזכיר כי בשבוע שעבר, שידרנו ב"מגזין השבת" את החלק הראשון של תחקיר העוסק בהסתבכות של יזמית הנדל"ן עמית מולד, בסך עשרות מליוני שקלים. לטענת רוכשי הדירות, היא הבטיחה פרויקט תמ"א, אבל נעלמה עם הכסף ועדויות של אנשים נוספים שטענו שנעקצו על ידה ונשארו חסרי כול.