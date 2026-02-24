דו"ח תנועה הוביל לאיומים בטיקטוק: צעיר בן 20 נעצר בירושלים

המשטרה עצרה צעיר בן 20 מירושלים בחשד שאיים על שוטר תנועה העוסק באכיפה נגד רוכבי דו-גלגלי בעיר, כנקמה על תו"ח תנועה שקיבל ממנו.

על פי החשד, הצעיר החליט לפרסם כמה סרטונים בטיקטוק ובהם תמונת השוטר לצד איומים על חייו. בהמשך אף הגיע החשוד לביתו של השוטר וצילם שם סרטון מאיים נוסף.

כעבור מספר ימים נעצר החשוד, הודה במיוחס לו והביע חרטה על מעשיו. הוא שוחרר למעצר בית ובכוונת המשטרה להגיש נגדו כתב אישום. מהמשטרה נמסר על האירוע: "מדובר בחציית קו אל המרחב האישי של איש אכיפת החוק. לא ייתכן שאדם יטיל אימה על עובד ציבור וייצר הרתעה כלפי מי שאמון על אכיפת החוק".

"אם לא היית שוטר הייתי משתין לך בפה ושובר לך את הפרצוף"

בתוך כך, המשטרה עצרה חשוד נוסף באלימות נגד שוטרים לאחר שקיבל דו"ח תנועה. בשבוע שעבר החשוד נעצר על ידי שוטר תנועה ברמת גן בעת שרכב על אופנוע כשהוא נוסע במהירות ותוך זגזוג. בבדיקה שנערכה נמצא כי האופנוע אינו תקין ואסור לשימוש, ולנהג נרשם דו"ח בסך אלף שקלים. בעת כתיבת הדו"ח החשוד קילל את השוטר ואמר: "אם לא היית שוטר הייתי משתין לך בפה ושובר לך את הפרצוף".

למחרת הגיע החשוד למשטרת מרחב דן בבני ברק, וניקב ארבע פעמים את אחד הגלגלים של ניידת שחנתה במקום. לאחר מכן נמלט מהמקום באמצעות אופנוע, כשלוחית הרישוי מוסתרת. המשטרה איתרה את החשוד והוא נעצר לחקירה.

דוברות המשטרה

במהלך שהותו בתאי ההמתנה בתחנת המשטרה, ירק החשוד לעבר פניו של בלש דרך סורגי התא, ובהמשך הטיל את מימיו בתא. מעצרו הוארך מעת לעת, והוגש נגדו כתב אישום בגין חבלה במזיד ברכב, זיוף סימני זיהוי של רכב, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ואיומים.