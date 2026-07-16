רצח בניהו רזי: הוארך בשבוע מעצרה של החשודה בתיווך בין המעורבים

בית משפט השלום בירושלים האריך היום (חמישי) בשבעה ימים את מעצרה של לינור מזל ששון (50), החשודה בתיווך בין המעורבים ברצח בניהו רזי לבין בת זוגו לשעבר, שזהותה עדיין אסורה בפרסום. נציג המשטרה טען בתוקף כי "בלעדיה האירוע הזה לא היה יוצא לפועל", והוסיף כי היתה מודעת להתארגנות ומעורבת בה.

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ששון נחקרה פעם אחת מאז מעצרה לאחר הרצח. לטענת נציג המשטרה, החשדות כלפיה התחזקו ונדרשות עוד פעולות חקירה נוספות וגיבוש ראיות שיוטחו בה בהמשך.

סנגורה, עו"ד שלום בן שבת, שטח חלק מגרסתה ואמר בניגוד לטענת המשטרה כי היא לא היתה מעורבת בתכנון הרצח, לא ידעה בכלל על ההתארגנות וכלל לא נכחה במיקום בו התכנסו החשודים המרכזיים בצפון ירושלים אלא בדירה במרכז בעיר.

במהלך הדיון אמרה ששון לשופט: "לא שמרתי על זכות השתיקה, אין לי מה להסתיר, לא מכירה את הבנות, לא מכירה את בניהו ולא היה שום תכנון".

בית המשפט אישר אתמול לפרסום כי שילת חוטה (19) ומזל לינור ששון בת 50, תושבת שכונת נווה יעקב בירושלים הן החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי בשבוע שעבר. במשטרה מייחסים לחוטה בת ה-19 מעורבות משמעותית בתכנון הרצח, אך זו מכחישה את המיוחס לה. ששון בעלת עבר פלילי חשודה בתיווך החשודים ברצח לבין בת הזוג לשעבר וחברתה חוטה. ובנוסף, גם בסיוע בהימלטות המעורבים לאחר הרצח.