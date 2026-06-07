חשד למרמה והפרת אמונים: מנכ"ל משרד ממשלתי נחקר בלהב 433

המנכ"ל, המכהן במשרד תחת אחריות ש"ס, חשוד שניסה להשפיע על החלטות מקצועיות של גורם במשרד משיקולים זרים, תוך ניסיון למנוע את פיטוריו המוצדקים של אדם המקורב אליו • שני בכירים נוספים במשרד נחקרים גם כן

משה שטיינמץארי קלמן ■ משה שטיינמץארי קלמן
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משטרת ישראל, להב 433, ארכיון
משטרת ישראל, להב 433, ארכיוןיוסי זמיר/פלאש 90

מנכ"ל משרד ממשלתי נחקר היום (ראשון) תחת אזהרה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, חשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. בנוסף למנכ"ל, נחקרים גם שני בכירים אחרים במשרד, כאשר אחת הדמויות הבכירות הגיעה על מנת לתת עדות פתוחה.

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מנכ"ל המשרד, הנמצא תחת מפלגת ש"ס ומקורב ליו"ר המפלגה אריה דרעי, נחקר בחשד שניסה להשפיע על החלטות מקצועיות של גורם במשרד משיקולים זרים, תוך ניסיון למנוע את פיטוריו המוצדקים של אדם המקורב אליו.

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במסגרת זאת, המנכ"ל המשרד התערב בפיטורים של משגיח כשרות במועצה הדתית בקריית מלאכי. יחד עם מנהל אגף משאבי אנוש במשרד, השניים איימו על יו"ר המועצה הדתית בעיר, בניסיון למנוע את הפיטורים.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים, נעדכן כי מנכ"ל משרד ממשלתי ועוד 2 בכירים הגיעו לחקירה ביאח"ה להב 433, בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים".

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