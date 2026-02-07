עובד קבלן בביה"ח הדסה חשוד באונס מטופלת שעליה השגיח

עובד קבלן בבית חולים הדסה בירושלים, בן 22 ממזרח העיר, נעצר אתמול (שישי) בחשד שאנס מטופלת בזמן שהיה אמור לשמור עליה וניצל לפי החשד את מצבה הרפואי וביצע עבירות מין חמורות.

מפרטי החקירה עולה כי שוטרים הגיעו כבר באותו יום למחלקה כדי לחקור את דבר התלונה, אך החליטו שלא לעצור את החשוד, על אף שהמתלוננת הצביעה עליו. זאת מאחר שהכחיש בפניהם כי הוא מעורב במעשה.

--

כחודש אחרי הוא נעצר והובא לחקירה, במהלכה הכחיש את המיוחס לו. נציג המשטרה הסביר את התנהלות השוטרים בזירה: "הוא הצליח לערער אותם, הם עשו טעות ולא עצרו אותו". מעצרו של החשוד הוארך ב-4 ימים.