תיעוד: "שודד המפיות" שהטריף את כל אזור המרכז

עם מפית על פניו וניסיון רב בגניבות, תועד החשוד כשהוא עולה לדירה בתל אביב, רגעים לפני שיפרוץ אליה. האיש, שכונה על ידי החוקרים 'פורץ המפית', מואשם שפרץ לשבע דירות באזור, וגנב מתוכן כסף ותכשיטים.

על פי כתב האישום החמור שהוגש נגדו, החשוד נהג לכסות את פניו במפית או בבד פשוט, לעלות אל הדירות בשעת בוקר מוקדמת ולהיכנס באין מפריע. בחלק מהמקרים פרץ את דלתות הדירות, ובאחרים ניצל רגע שבו נותרו לא נעולות. בתוך דקות קצרות היה נוטל מהדירות כסף מזומן, תכשיטים וחפצים יקרי ערך – ונמלט.

במרחב איילון במשטרה הקימו צוות מיוחד, ניתחו מצלמות אבטחה מהזירות ובסופו של דבר הצליחו לאתר ולעצור את החשוד. בתיעוד מהמעצר ניתן לראות אותו מובל בידי השוטרים, הפעם כבר בלי המפית שכיסתה את פניו. הכסף אולי לא יחזור, אבל במשטרה מקווים שהמעצר וכתב האישום נגד פורץ המפית יחזירו לדיירים מעט שקט וביטחון. בינתיים, הוא יישאר מאחורי סורג ובריח עד להכרעת בית המשפט.

