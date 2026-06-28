4 נרצחים בתוך פחות מ-12 שעות: שני גברים נורו למוות בשרון

ארבעה מקרי רצח בתוך פחות מ-12 שעות: שני גברים בני 40 נורו הבוקר (ראשון) למוות בקלנסווה. מבדיקה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך משפחות.

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מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב שרון ותחנת טייבה, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, פועלים בזירה באיסוף ממצאים וראיות, לצד מצוד אחר החשודים במעשה".

חובש רפואת חירום במד"א מוחמד מנסור, סיפר: "הגענו למקום וראינו שני פצועים כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות וקבענו את מותם".