צילם את בתי הזיקוק: אזרח רוסי שעובד בישראל נעצר בחשד שריגל לטובת איראן

פרקליטות המדינה הודיעה היום (שישי) כי הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז נגד אזרח רוסיה השוהה בישראל לצורכי עבודה, ויטלי זביאגניצב, המואשם כי קיים קשר ממושך עם גורמים איראנים, וביצע עבורם משימות תיעוד של אתרים ומתקנים רגישים בישראל תמורת תשלום.

לפי כתב האישום, במשך חודשיים הנאשם התבקש לבצע משימות תיעוד של מתקנים רגישים וכלי שיט צבאיים, בהם ספינת מלחמה אמריקנית וספינה צבאית ישראלית מסוג דולפין. עוד עולה מהחקירה כי מאוקטובר 2025 החל ויטלי לעמוד בקשר מול מפעיל של המודיעין האיראני, שכינה את עצמו "רומן", וטען כי הוא מתגורר ברוסיה.

במסגרת ההתכתבויות, הציע הסוכן לנאשם לעבוד איתו באופן בלעדי, ואף עודד אותו להתפטר ממקום עבודתו. בנוסף התבקש הנאשם לשלוח צילום של אשרת השהייה שלו בישראל ונשאל על תנאיה ומשך תוקפה.

עוד עולה מהחקירה כי החשוד ביצע שורה של משימות צילום: תיעוד אזור נמל אילת במספר סרטונים, בתמורה ל-500 דולר. תיעוד הכניסה לנמל חיפה זאת לאחר תצפית מהגנים הבהאיים, בתמורה ל-250 דולר. צילום אזור נמל אשדוד במספר סרטונים, בתמורה ל-500 דולר.

כאמור, הנאשם ביצע את משימות הצילום בנמלי אילת, חיפה ואשדוד. בזמן שצילם תמונות במרינה בהרצליה הוא נתפס על ידי המשטרה, אך שוחרר לאחר תשאול ומחיקת התמונות. לאחר מכן תיעד בחיפה ספינות בנמל ואת בתי הזיקוק בחיפה.

מהחקירה עולה כי אחד האירועים המשמעותיים התרחש בסמוך למלון קרלטון בהרצליה. הנאשם הגיע למקום כחלק ממשימת תיעוד של המרינה והסביבה, אך במהלך הצילום עורר את חשדם של מאבטחים. המאבטחים עיכבו אותו, הזעיקו משטרה והוא נלקח לתשאול. במהלך הבדיקה נדרש הנאשם למחוק את התמונות והסרטונים שצילם, ולאחר מכן שוחרר מהמקום ללא מעצר. זמן קצר לאחר שחרורו, כך נטען, דיווח הנאשם לסוכן על האירוע, לרבות העובדה שנבדק על ידי גורמי אבטחה ומשטרה. למרות זאת, ובהמשך לדיווח שמסר, קיבל מהסוכן תשלום של 500 דולר עבור אותה משימה.

הסוכן האיראני העביר לנאשם תשלום באמצעות ארנקים דיגיטליים בסכומים שונים בתמורה לכל משימה שביצע עבורו. הנאשם נעצר לפני שבועיים על ידי כוחות לאחר שנתפס בבסיס חיל האוויר ברמת דוד כשצילם סרטונים במקום, אך אלה נמחקו בטרם נשלחו.

הנאשם מואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. התיק נחקר כעת על ידי חקירת שב״כ ויחידת ימ״ר ארזים באגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון.