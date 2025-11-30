"אני אשחט אותך": הסכסוך בקיבוץ והאיומים על הרבש"צ

המשטרה דיווחה היום (ראשון) על כתב אישום שהוגש נגד גבר בן 31 תושב קיבוץ עמיר שבאצבע הגליל, בגין היזק לרכוש במזיד, החזקת סכין שלא כדין, דרישה באיומים להשיג רכוש, איומים והסגת גבול תוך נשיאת נשק, במקרה שעירב גם את רבש"צ הישוב.

מחקירת האירוע עלה כי בשבוע האחרון, הגיע הנאשם בשעות הבוקר אל ביתו של הרבש"צ וביקש את מספר הטלפון שלו. לאחר מכן התקשר הנאשם לרבש"צ ואמר לו: "(הקורבן) חייב לי 20 אלף שקלים, ואם תגן עליו אתה תיפגע".

בהמשך, הגיע הנאשם לבית הקורבן כשהוא אוחז בסכין, ירד מרכבו, התקרב לדלת הבית ובעט בה מספר פעמים, שבר את תריס חלון הדלת באמצעות הסכין, הכניס חלק מגופו פנימה וכאשר הבחין בקורבן החל לנופף לעברו בסכין.

לאחר מכן, דרש הנאשם מהקורבן לשלם לו 60 אלף שקלים, ואיים עליו: "תצא החוצה, תפתח את הדלת, תביא את הכסף עכשיו. אני אדקור אותך אני לא הולך מפה עד שאתה משלם לי".

משלא נענה הקורבן לבקשתו, הנאשם עזב את המקום אך שב בתוך זמן קצר, כשהוא מחזיק בסכין, וחזר לאיים: "איפה הכסף, תביא אותו עכשיו. תצא אני שוחט אותך. מי שייתן לי כדור ברגל חמולת *** תבוא ות***ן אותו".

דוברות המשטרה

באותו יום החשוד נעצר, ועם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום חמור עם בקשה למעצרו עד תום הליכים, על ידי יחידת תביעות קריית שמונה בגין היזק לרכוש במזיד, החזקת סכין שלא כדין, דרישה באיומים להשיג רכוש, איומים והסגת גבול תוך נשיאת נשק.