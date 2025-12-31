"קמפיין פוליטי ושקרי": רפי קדושים מגיב למעצר בנו

פעיל הליכוד רפי קדושים התייחס היום (רביעי) לראשונה למעצר בנו בגין חשד להשחתת חנות בהרצליה. קדושים טען כי מדובר ב"קמפיין פוליטי ושקרי נגדי ונגד משפחתי".

"ברור לי שברגע שאתה משפיע באמת ומזיז דברים במועצת העיר, גורמי השמאל מסמנים אותך כמטרה", הוסיף קדושים, "זה ניסיון שקוף לפגוע בי פוליטית, להכפיש ולהרתיע, כי אני לא מיישר קו ולא שותק. העובדות ברורות: בני שוחרר מיידית לאחר שהתברר חד משמעית שאין לו שום קשר לפרשה".

"למרות זאת, מכונת ההשמצות ממשיכה לעבוד, בלי אמת ובלי גבולות. הקמפיין השקרי הזה והניסיונות להפחיד ולהכפיש אותי לא יעצרו אותי מלהמשיך לפעול ולהשפיע עבור הציבור שבחר בי ואותו אני משרת", הוסיף.

נזכיר כי בנו של פעיל הליכוד נעצר אתמול בחשד למעורבות בשני אירועי גרימת נזק לעסק בהרצליה במהלך החודש האחרון, יחד איתו נעצר גם קטין נוסף בן 14. המשטרה מסרה כי מעצרם נעשה על פי צו מבית משפט. במהלך חיפושים שנערכו בביתם של השניים נתפסו ראיות שעל פי החשד, שימשו את השניים למעשיהם.

בנוסף, בכתובת של אחד החשודים נתפסו מחסניות עם תחמושת לנשק ואקדח גז, האסור לשימוש על פי חוק. בגין כך, עוכב לחקירה חשוד נוסף בן 21. כלל החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בגלילות.