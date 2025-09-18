רצח משולש בנגב: שלושה אחים נורו למוות סמוך לשגב שלום

מומלצים -

סגר, המאם וסלימאן קאדי, שלושה אחים בשנות ה-20 לחייהם, נורו למוות הלילה (בין רביעי לחמישי) בפזורה סמוך לשגב שלום שבנגב. גורמי רפואה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותם של השניים, ומותו של הגבר הנוסף נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע הינו סכסוך בין גורמים עברייניים.

פרמדיקית מד"א לליאן קרטשוב וחובשי מד"א הדס נבוני ויאסר אבו רגילה סיפרו כי "הייתה המולה רבה במקום ושלושה פצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה, שניים מהם היו ללא סימני חיים ולצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

אמש נרצחה ביריות ברמלה וופא אבו גאנם בת ה-26 סמוך לגן ילדים בעיר. שני ילדיה של וופא, נערה בן 14 וילד בן 4 נפצעו כתוצאה מהירי באורח בינוני. השלושה נורו מרכב חולף. האירוע התרחש סמוך לשעה שמונה בבוקר, שעה בה הורים רבים מביאים את ילדיהם לגן. שלושה מקרובי משפחתה נעצרו בחשד למעורבות ברצח, בהם בעלה וחמותה.

בתחילת השבוע פרסמנו לראשונה כי השר בן גביר הנחה את המשטרה להחרים דיון במשרד ראש הממשלה, הנוגע לתוכנית הממשלתית למאבק בפשיעה בחברה הערבית. תוכנית החומש הנוכחית תסתיים בקרוב, והמשרדים הרלוונטיים זומנו לדיון התנעה בתוכנית החומש הבאה - אך נציגי המשרד לביטחון לאומי, משטרה ושב"ס לא ישתתפו בו. ל-i24NEWS נודע כי זו החלטה של בן גביר.